В Польше голкипер забил на 90+7-й минуте и отправил бывшего вице-чемпиона в третий по силе дивизион

В первом дивизионе Польши состоялась драматическая развязка в матчах за сохранение прописки.

Катовице встречался с Битовией, обе команды имели шансы вылететь в третий по силе дивизион Польши. Матч шел к ничьей 1:1, но голкипер Битовии разрушил этот результат.

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На 90+7-й минуте игры футболист Битовии подавал штрафной, на дальней штанге мяч в ворота сильным ударом переправил голкипер команды, сделав счет 2:1.

После этой победы сразу три команды, которые претендовали на сохранение прописки, набрали одинаковое количество очков. Но по дополнительным показателям в 2 польский дивизион вылетели Битовия и Катовице.

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Заметим, что Катовице – многократный призер чемпионата Польши. Также команда трижды завоевывала Кубок и дважды Суперкубок Польши.