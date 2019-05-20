toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

В Польше голкипер забил на 90+7-й минуте и отправил бывшего вице-чемпиона в третий по силе дивизион

20 мая 13:08 222 Читати українською
В Польше голкипер забил на 90+7-й минуте и отправил бывшего вице-чемпиона в третий по силе дивизион
ФК Катовице

В первом дивизионе Польши состоялась драматическая развязка в матчах за сохранение прописки.

Катовице встречался с Битовией, обе команды имели шансы вылететь в третий по силе дивизион Польши. Матч шел к ничьей 1:1, но голкипер Битовии разрушил этот результат.

Почти обнаженный сотрудник Манчестер Сити безумно отпраздновал победу в Кубке Англии в раздевалке – курьез дня

На 90+7-й минуте игры футболист Битовии подавал штрафной, на дальней штанге мяч в ворота сильным ударом переправил голкипер команды, сделав счет 2:1.

После этой победы сразу три команды, которые претендовали на сохранение прописки, набрали одинаковое количество очков. Но по дополнительным показателям в 2 польский дивизион вылетели Битовия и Катовице.

Арбитр в Японии не засчитал чистый гол, который видели все – видео грубой ошибки

Заметим, что Катовице – многократный призер чемпионата Польши. Также команда трижды завоевывала Кубок и дважды Суперкубок Польши.

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
367
Теги
Мир Видеоновости Польша Катовице Катовице
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38112 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
4
час
:
17
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук