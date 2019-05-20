У Польщі голкіпер забив на 90+7-й хвилині та відправив колишнього віце-чемпіона у третій за силою дивізіон

У першому дивізіоні Польщі відбулась драматична розв'язка у матчах за збереження прописки.

Катовіце зустрічався з Битовією, обидві команди мали шанси вилетіти у третій за силою дивізіон Польщі. Матч йшов до нічиєї 1:1, але голкіпер Битовії зруйнував цей результат.

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На 90+7-й хвилині гри футболіст Битовії подавав штрафний, а на дальній стійці м'яч у ворота сильним ударом переправив голкіпер команди, зробивши рахунок 2:1.

Після цієї перемоги одразу три команди, які претендували на збереження прописки, набрали однакову кількість очок. Але за додатковими показниками у 2 польський дивізіон вилетіли Битовія та Катовіце.

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Зауважимо, що Катовіце – багаторазовий призер чемпіонату Польщі. Також команда тричі здобувала Кубок та двічі Суперкубок Польщі.