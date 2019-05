Арбитр в Японии не засчитал чистый гол, который видели все – видео грубой ошибки

В матче чемпионата Японии произошел абсолютно нелогичный эпизод, антигероем которого стала бригада арбитров.

В 12 туре элитного дивизиона чемпионата Японии Урава принимала Сьонан, на 25-й минуте матча хозяева уже побеждали своего соперника со счетом 2:0.

Коэнтрау сорвал шорты с соперника в матче чемпионата Португалии – курьез дня

Правда, уже на 30 минуте игроки Сьонана побежали в атаку, в которой забили чистый гол, но мяч вылетел из ворот от сетки. Футболисты побежали праздновать, зато главный арбитр продолжил игру, не заметив чистого гола.

Фанаты Нивы В набросились на арбитра после матча против Полесья – видео нападения

Стоит заметить, что гости во втором тайме забили три гола, последний из которых на 4-й добавленной минуте, и одержали волевую победу.

It's only May, but this may be the craziest refereeing decision of 2019. WTF? ??? pic.twitter.com/IafZfhiQQK