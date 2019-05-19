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Арбитр в Японии не засчитал чистый гол, который видели все – видео грубой ошибки

19 мая 19:26 191 Читати українською
Арбитр в Японии не засчитал чистый гол, который видели все – видео грубой ошибки
Урава – Сьонан

В матче чемпионата Японии произошел абсолютно нелогичный эпизод, антигероем которого стала бригада арбитров.

В 12 туре элитного дивизиона чемпионата Японии Урава принимала Сьонан, на 25-й минуте матча хозяева уже побеждали своего соперника со счетом 2:0.

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Правда, уже на 30 минуте игроки Сьонана побежали в атаку, в которой забили чистый гол, но мяч вылетел из ворот от сетки. Футболисты побежали праздновать, зато главный арбитр продолжил игру, не заметив чистого гола.

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Стоит заметить, что гости во втором тайме забили три гола, последний из которых на 4-й добавленной минуте, и одержали волевую победу.

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