"Очень счастлив, что Евгений уже с нами. К нам присоединился игрок с такими достижениями – кроме Лукаса Подольски, в чемпионате Польши долго не было такого игрока. Думаю, он усилит команду.

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Конечно, нам нужно подготовить его, перестроить, потому что он практически не играл. Думаю, он скоро вернется. Его навыки очень хороши – нашим молодым игрокам будет у кого поучиться. Евгений хочет вернуться в национальную команду. Думаю, он тоже хочет кое-что доказать.

Следующая игра? Посмотрим, сыграет ли он. У нас будет контрольный матч против Пущи, где сыграют те, кто провел меньше времени на поле. Евгений будет набирать физическую форму – это его единственная проблема, у него нет лишнего веса.

Мы уже говорили с ним о матче против Лехии (2:0). Ему очень понравилась эта встреча. Силовой футбол, как он говорит, игра в высоком темпе. Он не играл в таких клубах, поэтому его здесь ничего не испугает, это его точно мобилизует", – цитирует Зелински Weszlo.

Напомним, Коноплянка перешел в Краковию 11 февраля. Украинец подписал контракт с "полосатыми" до конца сезона с возможностью продления еще на год. Лукас Подольски – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии – летом 2021 года присоединился к Гурнику.

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