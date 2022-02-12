"Дуже щасливий, що Євген уже з нами. До нас приєднався гравець із такими досягненнями – окрім Лукаса Подольскі, у чемпіонаті Польщі довго не було такого гравця. Думаю, він підсилить команду.

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Звичайно, нам потрібно підготувати його, перебудувати, бо він практично не грав. Думаю, він швидко повернеться. Його навички дуже хороші – нашим молодим гравцям буде у кого повчитися. Євген хоче повернутись до національної команди. Думаю, він також хоче дещо довести.

Наступна гра? Подивимося, чи він зіграє. Ми матимемо контрольний матч проти Пущі, де зіграють ті, хто провів менше часу на полі. Євген набиратиме фізичну форму – це його єдина проблема, у нього немає зайвої ваги.

Ми вже говорили з ним про матч проти Лехії (2:0). Йому дуже сподобалась ця зустріч. Силовий футбол, як він каже, гра у високому темпі. Він не грав у таких клубах, тому його тут нічого не злякає, це точно мобілізує", – цитує Зєлінскі Weszlo.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у Краковію 11 лютого. Українець підписав контракт зі "смугастими" до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік. Лукас Подольскі – чемпіон світу 2014 року у складі збірної Німеччини – влітку 2021 року приєднався до Гурніка.

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