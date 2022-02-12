Как известно, Евгений Коноплянка в пятницу, 11 февраля, подписал контракт с Краковией. Украинец будет выступать за польский клуб до конца сезона с возможностью продления соглашения еще на год.

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"Полосатые" сразу же решили презентовать своего звездного новичка. Помог этому домашний матч Эсктраклясы с гданьской Лехией. 32-летний полузащитник вышел на поле перед началом поединка, сказал несколько слов болельщикам, попозировал для СМИ и прошел так называемый круг почета по стадиону. Во время променада украинец бросил несколько футболок со своей фамилией на трибуны болельщикам и поаплодировал фанам Краковии.

Напомним, Краковия после 21-го тура идет в турнирной таблице польской Экстраклассы восьмой, имея в своем активе 30 очков.

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