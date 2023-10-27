"Информация ТаТоТаке, о том, что новым тренером Вереса станет Костышин? Не знаю, это вам лучше у Спиваковского спросить, раз он такое сказал. Я в первый раз слышу о Костышине. У нас есть главный тренер Лавриненко и новый спортивный директор Габовда. С ними будем пытаться выйти из кризиса.

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Доверие к Лавриненко сейчас полное? Бесспорно, результаты Вереса на сегодня негативные. Но если посмотреть объективно, то мы падаем уже год. У нас была ужасная серия без побед при прошлом тренере (Юрии Вирте – прим.), которая стала антирекордной в истории Вереса. Пока что, изменения, которые мы провели летом, не помогли нам достичь результата. Мы не остановили падение", – поделился Надеин в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Костышин известен своим многолетним успешным сотрудничеством с Колосом, который он из аматоров вывел в УПЛ, и даже выступал в еврокубках. Последним местом работы Руслана Владимировича был казахстанский Аксу, который он покинул в апреле из-за неудовлетворительных результатов. Верес в текущем сезоне выступает неудачно, занимая предпоследнее место в чемпионате.

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