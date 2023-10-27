"Інформація ТаТоТаке, про те, що новим тренером Вереса стане Костишин? Не знаю, це вам краще у Співаковського запитати, раз він таке сказав. Я в перший раз чую про Костишина. У нас є головний тренер Лавриненко і новий спортивний директор Габовда. З ними будемо намагатись вийти із кризи.

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Довіра до Лавриненка зараз повна? Безперечно, результати Вереса на сьогодні негативні. Але якщо подивитися об’єктивно, то ми падаємо вже рік. У нас була жахлива серія без перемог за минулого тренера (Юрія Вірта – прим.), яка стала антирекордною в історії Вереса. Поки що, зміни, які ми провели влітку, не допомогли нам досягти результату. Ми не зупинили падіння", – поділився Надєїн в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Костишин відомий своєю багаторічною успішною співпрацею з Колосом, який він з аматорів вивів в УПЛ, і навіть виступав у єврокубках. Останнім місцем роботи Руслана Володимировича був казахстанський Аксу, який він покинув у квітні через незадовільні результати. Верес у поточному сезоні виступає невдало, посідаючи передостаннє місце в чемпіонаті.

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