"Перший раз чую": президент Вереса спростував інформацію про можливого нового наставника команди
Президент Вереса Іван Надєїн відреагував на інформацію щодо можливого приходу Руслана Костишина на посаду головного тренера команди.
"Інформація ТаТоТаке, про те, що новим тренером Вереса стане Костишин? Не знаю, це вам краще у Співаковського запитати, раз він таке сказав. Я в перший раз чую про Костишина. У нас є головний тренер Лавриненко і новий спортивний директор Габовда. З ними будемо намагатись вийти із кризи.
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Довіра до Лавриненка зараз повна? Безперечно, результати Вереса на сьогодні негативні. Але якщо подивитися об’єктивно, то ми падаємо вже рік. У нас була жахлива серія без перемог за минулого тренера (Юрія Вірта – прим.), яка стала антирекордною в історії Вереса. Поки що, зміни, які ми провели влітку, не допомогли нам досягти результату. Ми не зупинили падіння", – поділився Надєїн в інтерв'ю Українському футболу.
Нагадаємо, Костишин відомий своєю багаторічною успішною співпрацею з Колосом, який він з аматорів вивів в УПЛ, і навіть виступав у єврокубках. Останнім місцем роботи Руслана Володимировича був казахстанський Аксу, який він покинув у квітні через незадовільні результати. Верес у поточному сезоні виступає невдало, посідаючи передостаннє місце в чемпіонаті.
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