Уже в воскресенье, 29 октября, в рамках 12-го тура УПЛ состоится битва двух главных аутсайдеров турнирной таблицы – Миная и Вереса, которая станет судьбоносной для главного тренера "красно-черных" Сергея Лавриненко. Поражение в этой игре будет означать почти неизбежную отставку 48-летнего специалиста.

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По сообщению "ТаТоТаке", главным претендентом и фаворитом на должность Лавриненко является Руслан Костышин.

Напомним, Костышин известен своим многолетним успешным сотрудничеством с Колосом, который он из любителей вывел в УПЛ, и даже выступал в еврокубках. Последним местом работы Руслана Владимировича был казахстанский Аксу, который он покинул в апреле из-за неудовлетворительных результатов.

К слову, после 11-ти туров Верес с 6-ю очками и игрой в запасе идет на пятнадцатой строчке УПЛ, Минай с 3-мя пунктами последний.

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