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Неймар удостоился 3-метровой скульптуры в Париже

16:49 27 Читати українською
Неймар удостоился 3-метровой скульптуры в Париже
Неймар / Фото из открытых источников

Футбольные успехи Неймара вдохновили бразильского скульптора на создание произведения искусства, которое каждый желающий сможет увидеть в течение месяца в Париже.

В столице Франции, в самом центре Парижа, появилась оригинальная трехметровая скульптура с изображением лица нападающего сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймара. Автором произведения искусства стал бразильский художник Маркос Марино, а сама скульптура станет одним из экземпляров на выставке скульптур под открытым небом.

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"Посмотрите на эту скульптуру Неймара-младшего, созданную бразильским художником Маркосом Марино. Ее высота почти три метра, и она будет экспонироваться в течение месяца на авеню Георга V, одной из важнейших улиц Парижа!", – сообщается в официальном Твиттере Неймара.

Напомним, Неймар продолжает залечивать травму, полученную во время спарринга против Нигерии (1:1). Обследование выявило у форварда растяжение левого подколенного сухожилия. Ожидается, что скандальный нападающий восстановится перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала, который запланирован на 26 ноября.

До перехода в ПСЖ за 222 млн евро Неймар защищал цвета каталонской Барселоны.

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Бразилия Бразилия Франция Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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