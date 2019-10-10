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Неймар установил ошеломительный рекорд в составе сборной Бразилии

19:03 262 Читати українською
Неймар установил ошеломительный рекорд в составе сборной Бразилии
Неймар / фото из соцсетей

Товарищеский матч между сборными Бразилии и Сенегала (1:1) стал 100-м для нападающего ПСЖ Неймара в составе национальной команды.

Товарищеские матчи
Бразилия
1
1 : 1
1
Сенегал
15:00 10:10:2019
завершено
 

Отметки в 100 матчей за сборную Бразилии Неймар достиг в возрасте 27 лет – раньше этого сделать не удавалось никому, сообщает ESPN.

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100 и более матчей за "пентакампеонов" провели лишь шесть футболистов. Это Кафу (142), Роберто Карлос (125), Дани Алвес (116), Лусио (105), Таффарел (101) и Робиньо (100), но каждому из них понадобилось для этого больше времени, чем Неймару.

Форвард дебютировал за "селесао", в октябре 2010 года. В 100-а поединках за свою национальную команду бразилец записал себе в актив 61 забитый мяч.

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Мир Неймар Неймар Бразилия Бразилия Бразилия - Сенегал
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