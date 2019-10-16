Неймар удостоївся 3-метрової скульптури у Парижі

Футбольні успіхи Неймара надихнули бразильського скульптора на створення витвору мистецтва, яке кожен охочий зможе побачити протягом місяця у Парижі.

У столиці Франції, в самому центрі Парижа, з'явилася оригінальна триметрова скульптура із зображенням обличчя нападника збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймара. Автором витвору мистецтва став бразильський митець Маркос Маріно, а сама скульптура стане одним з екземплярів на виставці скульптур під відкритим небом.

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"Подивіться на цю скульптуру Неймара-молодшого, створену бразильським художником Маркосом Маріно. Її висота майже три метри, і вона буде експонуватися протягом місяця на авеню Георга V, одній з найважливіших вулиць Парижа!", – повідомляється в офіційному Твіттері Неймара.

Look at this Neymar Jr sculpture made by Brazilian artist Marcos Marin The work is almost 3 meters high and will be on display for a month on Avenue George V, one of the most important in Paris!



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Нагадаємо, Неймар продовжує заліковувати травму, якої зазнав під час спарингу проти Нігерії (1:1). Обстеження виявило у форварда розтягнення лівого підколінного сухожилля. Очікується, що скандальний нападник відновиться перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, який запланований на 26 листопада.

До переходу у ПСЖ за 222 млн євро Неймар захищав кольори каталонської Барселони.

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