Неймар удостоївся 3-метрової скульптури у Парижі

Футбольні успіхи Неймара надихнули бразильського скульптора на створення витвору мистецтва, яке кожен охочий зможе побачити протягом місяця у Парижі.
У столиці Франції, в самому центрі Парижа, з'явилася оригінальна триметрова скульптура із зображенням обличчя нападника збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймара. Автором витвору мистецтва став бразильський митець Маркос Маріно, а сама скульптура стане одним з екземплярів на виставці скульптур під відкритим небом.
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"Подивіться на цю скульптуру Неймара-молодшого, створену бразильським художником Маркосом Маріно. Її висота майже три метри, і вона буде експонуватися протягом місяця на авеню Георга V, одній з найважливіших вулиць Парижа!", – повідомляється в офіційному Твіттері Неймара.
Нагадаємо, Неймар продовжує заліковувати травму, якої зазнав під час спарингу проти Нігерії (1:1). Обстеження виявило у форварда розтягнення лівого підколінного сухожилля. Очікується, що скандальний нападник відновиться перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, який запланований на 26 листопада.
До переходу у ПСЖ за 222 млн євро Неймар захищав кольори каталонської Барселони.
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