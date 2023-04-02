В воскресенье в 28-м туре Серии А состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Серия А, 28 тур

Болонья – Удинезе – 3:0

Голы: Пош, 3, Моро, 12, Барроу, 49

Монца – Лацио – 0:2

Голы: Родригес, 13, Милинкович-Савич, 56

Специя – Салернитана – 1:1

Голы: Шомуродов, 70 – Кальдара, 43 (аг.)

Рома – Сампдория – 3:0

Голы: Вейналдум, 57, Дибала, 88 (п.), Эль-Шаарави, 90+4

Удаление: Мурильйо, 52 (Сампдория, вторая желтая карточка)

Интер на своем поле сенсационно уступил Фиорентине и потерял шанс подняться на вторую строчку Серии А

День открывали середняки Болонья и Удинезе. "Россоблу" набрали всего очко в предыдущих трех турах, соперник же мог похвастаться двумя победами подряд. Старт встречи разрушил все предматчевые тенденции. Уже к 12-й минуте Болонья получила комфортное преимущество в 2 гола. Пош открыл счет роскошной пушкой с 30 метров. Успех хозяев закрепил Моро, который убрал защитника и также эффектно пробил из-за пределов штрафной.

В дебюте второй половины Удинезе пропустил третий. Мусса Барроу к двум ассистам добавил собственный гол – 3:0. Победа позволила Болонье опередить Удинезе и вырваться на восьмую строчку. Фриульцы идут десятыми, но к концу тура могут упасть ниже.

Лацио на выезде уверенно разобрался с Монцой. Подопечные Маурицио Сарри забили по голу в каждом из таймов, удержав свои ворота на замке. Победа позволила воспользоваться вчерашней осечкой Интера, который дома проиграл Фиорентине, и оторваться от Индзаги и Ко уже на 5 очков.

Специя на своем поле спасла ничью с Салернитаной. Практически равный первый тайм завершился автоголом от Кальдара. В середине второй сорокапятиминутки Шомуродов воспользовался вопиющей ошибкой защитника, украл сферу и восстановил статус-кво. Мальдини впоследствии должен был выводить "орлят" вперед, но со штрафного попал в перекладину. Не реализовал свой момент и Экдаль, уже в падении проталкивая мяч в сетку – помешала стойка. Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в основе и был заменен после перерыва. SofaScore оценила действия нашего соотечественника в 6,3 балла – эта оценка стала худшей в команде.

В еще одном матче Рома одолела Сампдорию. "Волки" сумели распаковать ворота одной из худших команд Серии А лишь во втором тайме после того, как оказались в большинстве – за вторую желтую карточку был удален Мурильо (хотя по ударам на тот момент римляне превосходили соперника впятеро). В конце матча Вейналдум (автор первого гола) заработал пенальти, который четко реализовал Дибала. Уже в добавленное время Эль-Шаарави забил последний гвоздь в гроб Сампдории, оставив ее предпоследней. Рома же ворвалась в топ-4 Серии А и уповает на Наполи, который сегодня сыграет с главным конкурентом "волков" Миланом.

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