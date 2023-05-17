Налоговая служба Португалии считает, что местные футбольные гранды обманули её на 58 миллионов евро.

В среду утром более 200 сотрудников налоговой службы Португалии провели обыски в штаб-квартирах Бенфики, Порту и Спортинга. Как информирует CNN Portugal, обыски связаны с операцией "Вне игры".

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Бенфика подозревается в махинациях при трансферах Тикиньо, Влаходимоса и Гонсалу Гедеша. У налоговой службы есть основания считать, что лиссабонский клуб отмывал деньги на этих операциях. По этой причине служба решила внимательно изучить документацию, связанную с трансферами "орлов" в период с 2015 по 2020 год.

Обыски в офисе Спортинга связаны с трансферной деятельностью "львов" в период с 2015 по 2017 год. Под подозрение попали трансферы Доста, Налдо, Андре Пинту, Семеду, Батальи, Бету и Скелотто.

В налоговом мошенничестве обвиняется и Порту. Полиция обыскала не только офис "драконов", но и частный дом сына президента клуба Алешандру Пинту да Кошты.

Налоговая служба утверждает, что все три клуба могли совершить неправомерные операции с выгодой для себя на сумму в 58 млн евро.

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