Немецкий клуб в своих соцсетях объявил о подписании одного из важнейших игроков португальской команды.

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Защитник Бенфики подписал контракт до июня 2027 года. Гримальдо присоединится к Байеру на правах свободного агента по окончании контракта с португальским клубом в июне.

27-летний игрок пока один из лучших ассистентов чемпионата Португалии. В его активе 10 результативных передач. За Бенфику Гримальдо в текущем сезоне провел 52 матча, в которых забил пять голов и оформил 15 ассистов.

Напомним, что Алекс воспитанник Барселоны. Недавно сообщалось, что Хави хотел видеть защитника в своей команде.

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