Податкова служба Португалії вважає, що місцеві футбольні гранди обдурили її на 58 мільйонів євро.

У середу вранці понад 200 працівників податкової служби Португалії провели обшуки у штаб-квартирах Бенфіки, Порту та Спортінга. Як інформує CNN Portugal, обшуки пов'язані з операцією "Поза грою".

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Бенфіка підозрюється у махінаціях при трансферах Тікіньо, Влаходімоса та Гонсалу Гедеша. Податкова служба має підстави вважати, що лісабонський клуб відмивав гроші на цих операціях. З цієї причини служба вирішила уважно вивчити документацію, пов'язану з трансферами "орлів" у період з 2015 до 2020 року.

Обшуки в офісі Спортінга пов'язані з трансферною діяльністю "левів" у період з 2015 до 2017 року. Під підозру потрапили трансфери Доста, Налдо, Андре Пінту, Семеду, Батальї, Бету та Скелотто.

У податковому шахрайстві звинувачують і Порту. Поліція обшукала не лише офіс "драконів", а й приватний будинок сина президента клубу Алешандру Пінту та Кошти.

Податкова служба стверджує, що всі три клуби могли здійснити неправомірні операції з вигодою для себе на суму 58 млн євро.

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