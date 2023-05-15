11 команд уже гарантировали себе участие в основной сетке Лиги чемпионов на следующий сезон.

Зинченко и Холанд вышли в ЛЧ-2023/24

По результатам национальных чемпионатов 11 команд уже вышли в групповой раунд Лиги чемпионов-2023/24:

Манчестер Сити

Арсенал

Бавария

Боруссия Дортмунд

Наполи

Барселона

Реал Мадрид

Бенфика

Фейеноорд

Селтик

Црвена Звезда

Еще 15 команд напрямую попадут в групповой этап. Одно из мест выделено для действующего обладателя трофея, но при удачных условиях оно отойдет чемпиону Украины.

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ПСЖ, Ланс, Зальцбург и Порту гарантировали себе участие в Лиге чемпионов, но продолжают борьбу за прямое попадание в основную сетку.

Янг Бойз (Швейцария), АЕК (Греция) и Рейнджерс (Шотландия) начнут борьбу с третьего раунда квалификации, а Динамо Загреб (Хорватия) и Панатинаикос (Греция) – со второго.

С первого стартуют: Хеккен (Швеция), Карабах (Азербайджан), Ференцварош (Венгрия), Ракув (Польша), Астана (Казахстан), Слован (Словакия), Олимпия (Словения), БАТЭ (Беларусь), Жальгирис (Литва), (Босния и Герцеговина), ХИК (Финляндия), Свифт (Люксембург), Вальмиера (Латвия), Шэмрок Роверс (Ирландия), Ларн (Северная Ирландия), Клаксвуйк (Исландия), Флора (Эстония), Хамрун (Мальта) Динамо Тбилиси (Грузия), Струга (Северная Македония), ТНС (Уэльс), Ред Импс (Гибралтар).

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