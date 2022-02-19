"Должна быть объемная работа. И это впервые в моей футбольной жизни мы строим команду с нуля.

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Параллельно идет и построение команды, и ремонт и реконструкция базы, построение и организация самого клуба. Я рад, что так происходит, потому что я понимаю ожидания людей. Я всего-навсего повторю то, что говорил не один раз: в Одессе должна быть либо хорошая команда, либо вообще никакая", – сказал Григорчук в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, 56-летний специалист возглавил Черноморец 30 декабря 2021 года и уже провел масштабную трансферную кампанию. На зимнюю паузу команда из Южной Пальмиры ушла на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков.

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