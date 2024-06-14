Манчестер Юнайтед прилагает усилия, чтобы как можно скорее оформить переход центрального защитника Джарреда Брантуэйта.

"Дьяволы" договорились с 21-летним центрбеком о личном контракте, утверждает The Times. Зарплата Брантуэйта вырастет в 5 раз – 150-160 тысяч фунтов в неделю вместо 35 тысяч, которые он сейчас получает в Эвертоне.

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Впрочем, "ириски" не собираются легко отпускать ключевого игрока. Руководство Эвертона повесило на Брантуэйта ценник в 70 млн фунтов. Это может быть вторая самая крупная продажа в истории клуба. К слову, рекордные деньги также удалось содрать с Манчестер Юнайтед, который в 2017 году заплатил за Ромелу Лукаку 80 млн фунтов.

В прошлом сезоне Брантуэйт провел 41 матч и отметился 3 голами. Виталий Миколенко хвалил игровые достоинства одноклубника, назвав его "Роллс-Ройсом".

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