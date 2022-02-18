"У меня был довольно сложный период. Я хотел уйти из Беларуси еще раньше, где-то в апреле мне нужно было серьезно заниматься своим сыном. Он быстро вырос, были проблемы со здоровьем. Я должен был ежесекундно быть рядом с ним, но и людей понимал, думал, что все получится как-то само собой. Но потом стало еще сложне.

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Сын всегда занимался в академиях тех стран, где я тренировал. Впрочем, в последний год я работал с ним индивидуально. Это уже были не футбольные тренировки, а "выравнивание" организма. Он вырос до 186 см. Я отправлял снимки в Германию, Италию. Оттуда приходили такие диагнозы, что страшно подумать. Но я понимал – нужно терпение, потому что это естественно. Парень вырос, но далеко не весь организм растет одинаково. Целый ряд проблем возникает, мы выполняли специальные упражнения, чтобы выровнять организм и не потерять футбольные качества.

Не знаю, как по таланту, но скорость у сына огромная. Если бы не она, то я бы, в принципе, уже ни о чем не думал. Если в футболе нет скорости, то нужно идти заниматься шахматами или еще чем-нибудь. Конечно, сейчас Тамерлан со мной в Черноморце", – рассказал Григорчук в интервью BurBuzz.

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