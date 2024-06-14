Команда Дешама уже прибыла в Германию и провела открытую тренировку в Падерборне. На стадионе собрались 4000 тысяч зрителей, но их постигло большое разочарование. Килиан Мбаппе не вышел работать с партнерами, информирует RMC Sport.

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Новичок Реала под занавес сессии все же появился, но исключительно для того, чтобы наградить публику автографами и селфи. В течение недели постоянно появлялись новости о различных проблемах Мбаппе. У главной звезды Франции остаются считанные дни для их решения, ведь старт на Евро-2024 уже 17 июня матчем против Австрии.

Мбаппе – не единственные хлопоты Дидье Дешама. Орельен Чуамени и Ибрагима Конате занимались отдельно от общей группы. Кингсли Коман вообще не вышел на тренировку, потому что заболел назофарингитом. Зато Адриен Рабьо провел полноценную сессию и больше не жаловался на голеностоп.

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