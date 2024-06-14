Мадридский клуб пристально следит за любыми движениями конкурентов в борьбе за украинского легионера каталонцев Артема Довбика.

Накануне стало известно, что в активную борьбу за форварда Жироны Артема Довбика включился Наполи. Партенопейцы наконец-то сделали первое финансовое предложение по украинцу, предложив каталонцам 35 миллионов евро.

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Главный претендент на обладателя Пичичи – мадридский Атлетико, который ранее раздражал Жирону суммой в 25 миллионов, был вынужден оперативно поднимать ставки. По сообщению журналиста Уго Кондеса, "матрасники" мгновенно ответили на фортель Наполи, повторив предложение итальянцев.

"Атлетико хочет как можно быстрее завершить подписание Ле Нормана и Довбика. Они предлагают Жироне 35 миллионов за украинца", – заявил Кондес в программе Radioestadio на Onda Cero.

Напомним, в контракте Артема с Жироной есть пункт об отступных, которые, по информации Футбол 24, составляют 50 миллионов евро.

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