"Має бути об'ємна робота. І, напевно, це вперше у моєму футбольному житті ми будуємо команду з нуля.

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Паралельно відбувається і побудова команди, і ремонт та реконструкція бази, побудова і організація самого клубу. Я радий, що так відбувається, тому що я розумію очікування людей. Я всього лише повторю те, що говорив не раз: в Одесі повинна бути або хороша команда, або взагалі ніяка", – сказав Григорчук в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, 56-річний фахівець очолив Чорноморець 30 грудня 2021 року і вже провів масштабну трансферну кампанію. На зимову паузу команда з Південної Пальміри пішла на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 14 очок.

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