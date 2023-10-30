Матч 10-го тура Эредивизи между АЗ и Неймегеном будет доигран. Он был прерван на 89-й минуте при счёте 1:2 в пользу гостей.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) ищет дату, чтобы сыграть оставшуюся часть матча 10-го тура Эредивизи между АЗ и Неймегеном. Об этом информирует Voetbal International. Согласно источнику, командам предстоит доиграть несколько секунд основного времени и пять минут компенсированного времени.

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Сообщается, что дата доигровки станет известна на этой неделе. На момент остановки матча Неймеген вёл со счётом 2:1.

Матч не был доигран из-за того, что форвард Неймегена Бас Дост потерял сознание во время игры. Позже он пришёл в себя и заявил, что чувствует себя хорошо. Однако врачи по-прежнему не знают, что произошло с форвардом. В настоящий момент времени Дост продолжает находиться в больнице под присмотром врачей.

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