Шахтар побував у Барселоні. Чим заворожує Каталонія та в чому особливість "нового" домашнього стадіону підопічних Хаві, розповідає "Футбол 24".

Донецька команда зіграла третій матч в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Цього разу "гірники" протистояли Барселоні. Шахтар проживав у готелі неподалік від Камп Ноу, а з вікон верхніх поверхів відкривався розкішний вид на море.

Масштаби Барселони вражають з першого ж погляду, місто абсолютно не схоже до жодного у Європі. Кожна вуличка має свою історію та заворожує красою. Аби побувати в усіх визначних місцях Барселони, мабуть, навіть місяця не вистачить.

На перший погляд, місто складається суто з туристів, але, поспілкувавшись із місцевими, стало зрозуміло, що є окремі райони, в яких можна зустріти лише іспанців. Ця частина більш спокійна та наповнена особливим затишком. Люди в Іспанії доволі говіркі та приємні, з ними легко можна знайти спільну мову чи попросити про допомогу.

Також однією з особливостей країни є море, воно прекрасне по-своєму. Набережна, яка розташована поруч із пляжем – ще одна причина, чому варто відвідати Барселону. Увечері тут можна зустріти місцевих, які прогулюються, катаються на велосипедах, вигулюють собак або ж просто насолоджуються краєвидом. Шум хвиль змушує зупинитися на мить та побути в моменті.

Однією з найвизначніших пам’яток столиці Каталонії є Храм Святого Сімейства. Його почали будувати на покинутому пустирі, далеко від центру міста, як експеримент, в який ніхто не вірив. І з роками це місце стало серцем Барселони. Храм Святого Сімейства будується ще з 1882 року. Чому так довго? Фінансування будівництва здійснюється винятково пожертвами туристів. Раніше зазначалося, що будівництво планують завершити у 2028 році. Це найвідвідуваніший пам’ятник в Іспанії, на другому і третьому місці – Музей Прадо і Альгамбра в Гранаді, відповідно.

Також варто відвідати площу Іспанії, де зазвичай безліч туристів. Вона поєднує в собі готичний стиль разом із сучасним. Цікаво, що у часи Середньовіччя на цій території проводили публічні аутодафе та інші види страт.

Центральний архітектурний елемент площі – фонтан з численними скульптурами. Він символізує Іспанію, яка омивається Середземним морем, Атлантичним океаном і Біскайською затокою. Три грані конструкції прикрашають скульптури, що уособлюють здоров'я, достаток та мореплавання.

Щодо футбольної атмосфери, то в день матчу можна зустріти тисячі уболівальників Барси. Найчастіше вони одягнені у футболки із прізвищем Лєвандовскі, однак досі залишається актуальним легенда світового футболу – Ліонель Мессі. Можна зустріти і фанів Реала, яким точно непереливки жити у Барсі.

Напередодні поєдинку довкола Олімпійського стадіону імені Льюїса Кумпаньша вже панувала футбольна атмосфера. Сам стадіон був побудований у 1927-му для Всесвітньої виставки 1929 року в місті та заявки Барселони на проведення літніх Олімпійських ігор-1936, які зрештою перенесли до Берліна. Реконструкція пройшла у 1989-му, щоб стати головним стадіоном для Літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 1992 року.

Саме це місце стало прихистком для 21000 переміщених осіб з різних куточків півострова у розпал Громадянської війни (з осені 1936 до весни 1937 року). Перед грою з Шахтарем Фонд ФК Барселона та УВКБ ООН представили виставку про життя осіб, які знайшли притулок на стадіоні Монжуїк.

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Каталонці провели паралелі з війною в Україні та зазначили, що "гірники" також допомагають своїм співвітчизникам. Зокрема йдеться про те, що на домашньому стадіоні, Арені Львів, вони розгорнули притулок для біженців.

Передусім, зсередини одразу відчувається, що стадіон не призначений для таких футбольних поєдинків, але атмосферу уболівальники створюють незабутню протягом всієї гри.

На матч проти Барселони в ЛЧ завітали і українські фани, які підтримували Шахтар та вигукували лозунги на підтримку України.

На жаль, "гірникам" здобути перемогу не вдалося. Однак проти підопічних Хаві вони продемонстрували доволі хорошу гру. До слова, у цьому поєдинку на бровці поля був присутній уже новий наставник Шахтаря – Маріно Пушіч, який активно поводився упродовж матчу. Після гри він вперше поспілкувався зі ЗМІ, як коуч "помаранчево-чорних". На перший погляд, приємна та позитивна людина. Моментами нагадує Ігора Йовічевіча.

У наступному турі команда Пушіча знову протистоятиме Барселоні, проте в Гамбурзі, на номінально домашній арені – Фолькспаркштадіон. Зустріч запланована на 7 листопада, стартовий свисток пролунає о 19:45.

Соломія Романчук, спеціально для Футбол 24

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