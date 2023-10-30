Матч 10-го туру Ередивізі між АЗ і Неймегеном буде дограний. Він був перерваний на 89-й хвилині за рахунку 1:2 на користь гостей.

Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) шукає дату, щоб зіграти решту матчу 10-го туру Ередивізі між АЗ і Неймегеном. Про це інформує Voetbal International. Згідно з джерелом, командам належить дограти кілька секунд основного часу і п'ять хвилин компенсованого часу.

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Повідомляється, що дата догравання стане відома цього тижня. На момент зупинки матчу Неймеген вів з рахунком 2:1.

Матч не було дограно через те, що форвард Неймегена Бас Дост знепритомнів під час гри. Пізніше він прийшов до тями і заявив, що почувається добре. Однак лікарі, як і раніше, не знають, що сталося з форвардом. На даний момент часу Дост продовжує перебувати в лікарні під наглядом лікарів.

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