Известный форвард потерял сознание во время матча – жуткие кадры, напомнившие драму Эриксена на Евро
Матч чемпионата Нидерландов АЗ Алкмаар – Неймеген не смогли доиграть из-за проблем со здоровьем Баса Доста.
Скромный Неймеген был близок к сенсации. АЗ мог потерпеть первое поражение в нынешнем сезоне. Однако на последних минутах случился эпизод, сместивший футбол на задний план.
Голкипер потерял сознание в матче Аякса после столкновения с соперником
Нападающий гостей Бас Дост без видимой причины упал на газон. Оказалось, что форвард потерял сознание. Врачи мгновенно выбежали на поле, а игроки обеих команд своими телами создали живую ширму, чтобы не дать снимать и фотографировать Доста. Что-то похожее мы видели на Евро-2020, когда у Кристиана Эриксена произошел сердечный приступ.
К счастью, эта ситуация не столь серьезна. Форвард пришел в себя, но с поля его вынесли на носилках. Матч АЗ – Неймеген решили сегодня больше не продолжать.