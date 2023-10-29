Скромный Неймеген был близок к сенсации. АЗ мог потерпеть первое поражение в нынешнем сезоне. Однако на последних минутах случился эпизод, сместивший футбол на задний план.

Голкипер потерял сознание в матче Аякса после столкновения с соперником

Нападающий гостей Бас Дост без видимой причины упал на газон. Оказалось, что форвард потерял сознание. Врачи мгновенно выбежали на поле, а игроки обеих команд своими телами создали живую ширму, чтобы не дать снимать и фотографировать Доста. Что-то похожее мы видели на Евро-2020, когда у Кристиана Эриксена произошел сердечный приступ.

К счастью, эта ситуация не столь серьезна. Форвард пришел в себя, но с поля его вынесли на носилках. Матч АЗ – Неймеген решили сегодня больше не продолжать.

AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında Bas Dost bir anda yere yığıldı, çevresi sarıldı.



Kötü bir şey olmamasını umuyoruz pic.twitter.com/TloFLSGT4n — Football Critix (@footballcritix) October 29, 2023