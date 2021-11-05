"По Фирмино очень плохие новости, у него серьезная травма подколенного сухожилия. Очень жаль. Мы не знаем точно, как долго его не будет, но сейчас и сразу после перерыва он точно не будет играть. Посмотрим после перерыва на сборные. Мы должны над этим поработать.

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Кертис Джонс – это совсем другая история. Ему очень не повезло на тренировке – он получил пальцем в глаз. У меня за карьеру было много травм игроков, но такого еще не было. Он близок к возвращению, но мы оценим его состояние во время международной паузы. То же с Джо Гомесом, Милнером и Кейта – на них я надеюсь только после сборных", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, перед паузой Ливерпуль проведет еще один поединок в рамках АПЛ – 7 ноября "красные" поедут в гости к Вест Хэму.

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