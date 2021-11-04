Уокер прихрамывал в матче с Брюгге – Зинченко может выйти против Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити понес потери в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ против Брюгге (4:1).
Защитник Ман Сити Кайл Уокер прихрамывал в поединке с Брюгге и рискует пропустить следующую встречу с Манчестер Юнайтед (6 ноября), сообщает журналист Саймон Байковски в Twitter.
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31-летнего англичанина на 80-й минуте заменил Зинченко. После матча Гвардиола подтвердил, что Кайл получил удар по ноге.
При отсутствии Уокера растут шансы выйти в стартовом составе "горожан" Александра Зинченко. Украинец сыграет на своем левом фланге, а Канселу подстрахует травмированного Уокера на правом.
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