Манчестер Сити понес потери в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ против Брюгге (4:1).

Защитник Ман Сити Кайл Уокер прихрамывал в поединке с Брюгге и рискует пропустить следующую встречу с Манчестер Юнайтед (6 ноября), сообщает журналист Саймон Байковски в Twitter.

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31-летнего англичанина на 80-й минуте заменил Зинченко. После матча Гвардиола подтвердил, что Кайл получил удар по ноге.

При отсутствии Уокера растут шансы выйти в стартовом составе "горожан" Александра Зинченко. Украинец сыграет на своем левом фланге, а Канселу подстрахует травмированного Уокера на правом.

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