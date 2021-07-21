Генеральный директор Металлиста Александр Ворошилов рассказал, что аренда ОСК Металлист действительно будет обходиться клубу в 300 тысяч гривен.

"Перед тем, как подписывать договор, мы сели с бухгалтерией и просчитали целесообразность такой суммы. Решили – да, содержание такого стадиона стоит дорого, приняли решение платить за каждый матч 300 тысяч гривен.

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Это целесообразная стоимость, ведь мы будем продавать билеты, атрибутику. Рассматривался более дорогой вариант, но мы смогли снизить цену. 300 тысяч для нас – объективная цена. Все – новое, нас это устраивает, ведь у нас на первом месте болельщики, их комфорт.

Это аренда комплекса, только без стюардов и техперсонала. Хотя рассматривался вариант, чтобы в эту стоимость вошли и они. Но стюардами у нас отдельно занимается отдел безопасности и отдел по работе с болельщиками. Это наш вопрос. А вот касательно уборщиков, чистоты туалетов и сидений – это все входит в стоимость аренды", – цитирует Ворошилова Tribuna.

Ранее сообщалось, что Металлист будет платить именно 300 тысяч за аренду ОСК Металлист, а вот Металлист 1925 - только 30 000.

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