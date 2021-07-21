"Перед тим, як підписувати договір, ми сіли з бухгалтерією і прорахували доцільність такої суми. Вирішили – так, утримання такого стадіону коштує дорого, ухвалили рішення платити за кожен матч 300 тисяч гривень.

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Це доцільна вартість, адже ми будемо продавати квитки, атрибутику. Розглядався дорожчий варіант, але ми змогли знизити ціну. 300 тисяч для нас – об'єктивна ціна. Все – нове, нас це влаштовує, адже у нас на першому місці вболівальники, їхній комфорт.

Це оренда комплексу, тільки без стюардів і техперсоналу. Хоча розглядався варіант, щоб у цю вартість увійшли і вони. Але стюардами у нас окремо займається відділ безпеки і відділ по роботі з уболівальниками. Це наше питання. А ось щодо прибиральників, чистоти туалетів і сидінь – це все входить у вартість оренди", – цитує Ворошилова Tribuna.

До слова, у стартовому турі Першої ліги Металіст поїде в гості до Альянса.

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