"Не можем не отреагировать. Болельщики и даже некоторые футбольные функционеры переживают из-за этой ситуации. Например, где будут проходить матчи, куда отправлять делегатов, судей, другие организационные вопросы. Конечно, мы со своей стороны связались с официальными представителями стадиона Левого берега и дружно посмеялись над информацией, которую опубликовали некоторые издания о том, что нас будто кто-то то ли провоцирует уйти со стадиона, то ли выгоняет. Что это едва ли не дело рук президента Николая Лавренко.

Металлист 1925 вынужденно сменит домашний стадион – харьковчане уже нашли, где будут принимать Динамо, – журналист

У нас за эти полгода сложились настолько хорошие отношения, которые основаны на взаимном уважении, что имеем прямой диалог с президентом Лавренко. Я был уверен, что он не станет обращаться к нам путем какого-то упрека через прессу. Я сегодня еще раз поблагодарил руководство стадиона и руководство клуба Левый берег за то, что в это непростое время они сделали все возможное, чтобы мы считали этот стадион своим домашним.

Относительно информации, то я, к счастью, не знаком с человеком, который это опубликовал. Но, как мне сказали, это – бывший журналист. Неудивительно, что бывший. Работа журналиста заключается в том, чтобы собрать информацию, отредактировать и выложить материал. К нам никто не обращался, а эта информация неправдивая.

Мы все прекрасно понимаем, в каком состоянии поля в феврале со стартом УПЛ. Мы со своей стороны подтвердили Левому берегу абсолютное соучастие – как материальное, так и знаниями, потому что у нас есть профессиональная агрономическая служба в Харькове, которая, уверен, с удовольствием приедет и поможет подготовить газон к первым матчам весенней части соревнований. Также мы подтвердили готовность помочь в финансировании подогрева поля и в целом подготовки поля к УПЛ. Но есть много "но".

Первая лига стартует на месяц позже. Стадион Левого берега с искусственным покрытием также сертифицирован для Первой лиги. Будет ли им экономически выгодно готовить зеленое поле, или начнут они на искусственном – мы сегодня не знаем. Не все от нас зависит. Мы просто рассматриваем запасные варианты. У нас есть предварительная договоренность с Динамо о проведении нашего домашнего матча на стадионе им. Лобановского, если Левый берег не будет готов к проведению матчей УПЛ. Следующая игра – выезд в Минай, а затем матч 9 марта. К тому времени трава уже сама подготовится. Это все обычные рабочие моменты, из этого не нужно делать какую-то сенсацию", – сказал Неделин в комментарии Tribuna.

Напомним, ранее известный инсайдер Игорь Бурбас в своем Telegram-канале утверждал, что Металлист 1925 будет вынужден съехать со стадиона Левый берег и искать себе новое пристанище.

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