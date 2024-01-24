Журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом относительно того, где Металлист 1925 будет проводить домашние матчи в этом сезоне.

"Металлист 1925 во второй части сезона, скорее всего, будет вынужден съехать со стадиона Левый берег. И это даже не решение самого клуба, а односторонняя настойчивая просьба владельца столичной арены Николая Лавренко. По слухам его почему-то не устраивает качество газона именно после матчей харьковчан.

Скрипник поставил точку в слухах о переходе Гармаша в Металлист 1925

Поэтому Металлист 1925 сейчас в поисках нового дома. Первый матч второго круга по календарю у него домашний – с Динамо. Но из того, что я слышал, то по договоренности сторон проведут его на стадионе им. Лобановского. То есть по факту дома будет играть Динамо", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Заметим, что Металлист 1925 вынужденно выехал из родного Харькова и проводил домашние поединки на стадионе Левый берег в Киеве в первом круге УПЛ.

У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців