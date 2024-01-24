"Не можемо не відреагувати. Вболівальники та навіть деякі футбольні функціонери переживають через цю ситуацію. Наприклад, де будуть проходити матчі, куди відправляти делегатів, суддів, інші організаційні питання. Звісно, ми зі свого боку зв'язалися з офіційними представниками стадіону Лівого берега та дружно посміялися над інформацією, яку опублікували деякі видання щодо того, що нас наче хтось чи то провокує піти зі стадіону, чи то виганяє. Що це ледь не справа рук президента Миколи Лавренка.

Металіст 1925 вимушено змінить домашній стадіон – харків'яни вже знайшли, де прийматимуть Динамо, – журналіст

У нас за ці півроку склалися настільки хороші стосунки, які засновані на взаємній повазі, що маємо прямий діалог з президентом Лавренком. Я був впевнений, що він не стане звертатися до нас шляхом якогось закиду через пресу. Я сьогодні ще раз подякував керівництву стадіону та керівництву клубу Лівий берег за те, що в цей непростий час вони зробили все можливе, щоб ми вважали цей стадіон своїм домашнім.

Щодо інформації, то я, на щастя, не знайомий з людиною, яка це опублікувала. Але, як мені сказали, це – колишній журналіст. Не дивно, що колишній. Робота журналіста полягає в тому, щоб зібрати інформацію, відредагувати та викласти матеріал. До нас ніхто не звертався, а ця інформація неправдива.

Ми всі чудово розуміємо, в якому стані поля у лютому зі стартом УПЛ. Ми зі свого боку підтвердили Лівому берегу абсолютну співучасть – як матеріальну, так і знаннями, бо у нас є фахова агрономічна служба у Харкові, яка, впевнений, із задоволенням приїде і допоможе підготувати газон до перших матчів весняної частини змагань. Також ми підтвердили готовність допомогти у фінансуванні підігріву поля та загалом підготовки поля до УПЛ. Але є багато "але".

Перша ліга стартує на місяць пізніше. Стадіон Лівого берега зі штучним покриттям також сертифікований для Першої ліги. Чи буде їм економічно вигідно готувати зелене поле, чи почнуть вони на штучному – ми сьогодні не знаємо. Не все від нас залежить. Ми просто розглядаємо запасні варіанти. У нас є попередня домовленість з Динамо щодо проведення нашого домашнього матчу на стадіоні ім. Лобановського, якщо Лівий берег не буде готовий до проведення матчів УПЛ. Наступна гра – виїзд до Миная, а потім матч аж 9 березня. Тоді трава вже сама підготується. Це все звичайні робочі моменти, з цього не потрібно робити якусь сенсацію", – сказав Нєдєлін у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, раніше відомий інсайдер Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі стверджував, що Металіст 1925 буде вимушений з'їхати зі стадіону Лівий берег і шукати собі нового прихистку.

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