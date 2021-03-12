"Надо спросить у главного тренера "​​горняков", почему если Шахтер проигрывает в еврокубках, то неизменно с крупным счетом. Рома по всем статьям переиграла команду Каштру. Перед матчами наших клубов на этой стадии соревнований, я предполагал, что у дончан больше шансов на выход в следующий раунд, а оказалось, что Шахтер, имея более сбалансированный основной состав и больший еврокубковый опыт, по сравнению с нынешним Динамо, провалил игру во Риме.

Рома – Шахтер – 3:0 – видео голов и обзор матча

Кризис Шахтера усиливается. Наставник Ромы нокаутировал своего визави. Забив мяч, хозяева организованно сыграли в обороне. Они отдали инициативу "горнякам", встречая их в середине поля. Гости львиную долю времени владели мячом на своей половине поля. Итальянцы контролировали все пространство, которое было за спиной своих защитников. А сами хорошо использовали свои шансы за счет вертикальных передач и скорости.

В игре с Ромой было четко видно, что футболисты Шахтера не готовы функционально. К тому же показалось, что несмотря на несколько созданных опасных моментов, я не увидел у "горняков" желания бороться в таком матче. Вспомните осень и матчи в Лиге чемпионов. Тогда это был настоящий Шахтер.

Все ли решено в этой паре? Остается надеяться на чудо. Однако с таким подходом к делу, шансов у Шахтера, на мой взгляд, гораздо меньше, чем у Динамо", – сказал Езерский в комментарии изданию Zbirna.com.

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