"Треба запитати у головного тренера "гірників", чому якщо Шахтар програє у єврокубках, то незмінно з великим рахунком. Рома за всіма статтями переграла команду Каштру. Перед матчами наших клубів на цій стадії змагань, я припускав, що у донеччан більше шансів на вихід у наступний раунд, а виявилося, що Шахтар, маючи збалансованіший основний склад і більший єврокубковий досвід, у порівнянні з нинішнім Динамо, провалив гру у Римі.

Рома – Шахтар – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Криза Шахтаря посилюється. Наставник Роми нокаутував свого візаві. Забивши м'яч, господарі організовано зіграли в обороні. Вони віддали ініціативу "гірникам", зустрічаючи їх в середині поля. Гості левову частку часу володіли м'ячем на своїй половині поля. Італійці контролювали весь простір, який був за спиною своїх захисників. А самі добре використали свої шанси за рахунок вертикальних передач і швидкості.

У грі з Ромою було чітко помітно, що футболісти Шахтаря не готові функціонально. До того ж здалося, що не дивлячись на кілька створених небезпечних моментів, я не побачив у "гірників" бажання боротися в такому матчі. Згадайте осінь і матчі у Лізі чемпіонів. Тоді це був справжній Шахтар.

Чи вирішено все у цій парі? Залишається сподіватися на диво. Однак з таким підходом до справи, шансів у Шахтаря, на мій погляд, набагато менше, ніж у Динамо", – сказав Єзерський у коментарі виданню Zbirna.com.

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