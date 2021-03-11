Матч, как и онлайн-трансляция Рома – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по Киеву. Это 7-й поединок в истории противостояний украинской и итальянской команд. Статистика предыдущих матчей на стороне Шахтера – 4 победы против двух у "джалоросси". Но последняя еврокубковая дуэль была за римлянами – 1:2 и 1:0 в 1/8 ЛЧ 2017/18. Тогда Рома под руководством Эусебио Ди Франческо одолела "горняков" благодаря правилу выездного гола.

На 23-й минуте Рома забила. Лоренцо Пеллегрини после паса Педро выскочил один на один с Трубиным и переиграл кипера ударом в ближний.

Рома – Шахтер: видео гола Пеллегрини

На 73-й минуте положение Шахтера стало еще хуже. Эль-Шаарави, который вышел на замену разобрался с двумя защитниками и пробросил мяч мимо Трубина. 2:0.

Рома – Шахтер: видео гола Эль-Шаарави

И тут же в ворота Шахтера влетел и третий мяч. Джанлука Манчини замкнул подачу с углового.

Рома – Шахтер: видео гола Манчини