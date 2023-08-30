"Наша задача на ответный матч с Динамо – сыграть так, чтобы выйти в групповой этап Лиги конференций. Мы выходим на поле с преимуществом после первого поединка. Игра в той встрече позволила нам лучше узнать соперника. В этом плане нам теперь будет проще.

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Мы тщательно готовились к предстоящему матчу, все игроки очень хорошо поработали. И теперь мы хотим сыграть так, чтобы наши усилия были вознаграждены результатом, к которому мы стремимся.

Но есть и плохие новости. В ответном матче у нас будут проблемы на двух позициях. Амарти и Масуаку из-за травм не сыграют. Впрочем, их заменят футболисты с опытом игры на этих позициях и, уверен, они полностью отдадут себя в матче и сделают все возможное для того, чтобы помочь команде достичь необходимого результата.

Перенос нашего матча в чемпионате Турции между двумя поединками с Динамо? Наша футбольная федерация пошла навстречу всем участникам еврокубков от Турции. Важно критиковать только тогда, когда что-то сделано неправильно, и ценить, когда сделаны правильные вещи. Решение о переносе – это больше инициатива футбольной Федерации, которая, тем самым, продемонстрировала заботу об интересах отечественных клубов, выступающих в еврокубках. И я считаю, это абсолютно правильный подход", – сказал Гюнеш на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между Бешикташем и Динамо состоится в четверг, 31 августа. Начало встречи в 20:00. Первый матч завершился обидным поражением киевлян со счетом 2:3.

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