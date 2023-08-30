"Наше завдання на матч-відповідь із Динамо – зіграти так, щоб вийти у груповий етап Ліги конференцій. Ми виходимо на поле з перевагою після першого поєдинку. Гра у тій зустрічі дозволила нам краще пізнати суперника. У цьому плані нам тепер буде простіше.

"Цей Бешикташ точно по зубах Динамо": Буряк дав сміливий прогноз на матч-відповідь Ліги конференцій

Ми ретельно готувалися до майбутнього матчу, всі гравці дуже добре попрацювали. І тепер ми хочемо зіграти так, щоб наші зусилля були винагороджені результатом, до якого ми прагнемо.

Але є й погані новини. У матчі-відповіді в нас будуть проблеми на двох позиціях. Амарті та Масуаку через травми не зіграють. Утім, їх замінять футболісти з досвідом гри на цих позиціях і, впевнений, вони повністю віддадуть себе в матчі і зроблять усе можливе для того, щоб допомогти команді досягти необхідного результату.

Перенесення нашого матчу в чемпіонаті Туреччини між двома поєдинками з Динамо? Наша футбольна федерація пішла назустріч усім учасникам єврокубків від Туреччини. Важливо критикувати тільки тоді, коли щось зроблено неправильно, і цінувати, коли зроблено правильні речі. Рішення про перенесення – це більше ініціатива футбольної Федерації, яка, тим самим, продемонструвала турботу про інтереси вітчизняних клубів, які виступають у єврокубках. І я вважаю, це абсолютно правильний підхід", – сказав Гюнеш на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між Бешикташем і Динамо відбудеться у четвер, 31 серпня. Початок зустрічі о 20:00. Перший матч завершився прикрою поразкою киян з рахунком 2:3.

Динамо і Бешикташ видали вогняну драму в матчі Ліги конференцій – магічні Шапаренко, Караваєв і Волошин проти VAR і долі