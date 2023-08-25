Турецкие клубы вдохновились опытом украинских команд и облегчили себе борьбу за места в групповых этапах евротурниров.

Федерация футбола Турции на своем сайте объявила о переносе матчей 3-го тура Суперлиги с участием команд, которые продолжают борьбу в квалификации еврокубков.

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В частности, Галатасарай борется за выход в группу Лиги чемпионов, а Бешикташ, Фенербахче и Адана Демирспор соревнуются за Лигу конференций.

Интересно, что соперник Динамо – Бешикташ – договорился о переносе матча с Адана Демирспор (который должен был состояться 28 августа) еще до встречи с киевлянами. Как следствие, чтобы поддержать успешные выступления в Европе и других турецких команд, Федерация решила предоставить равные возможности всем представителям Суперлиги.

Напомним, Бешикташ в первом поединке квалификации плей-офф Лиги конференций одолел Динамо со счетом 3:2 (ответный матч – 31 августа в 21:00). Фенербахче в этом же турнире разбил нидерландский Твенте (5:1), а Адана Демирспор уступила бельгийскому Генку (1:2). Галатасарай в битве за Лигу чемпионов в первом матче одолел норвежский Мольде (3:2).

К слову, представители Украины в еврокубках – Динамо и СК Днепр-1 также перенесли свои матчи в рамках УПЛ, а Заря решила не вмешиваться в календарь соревнований.

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