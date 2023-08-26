"Ожидал от Бешикташа большего. Этот соперник точно по зубам Динамо. Если бы наша команда была в другой ситуации, если бы она хотя бы играла дома, то неизвестно, как все сложилось бы в первом матче. Румыния – это не дом, это чужая страна, поэтому мы играем на нейтральном поле. А вот турки в ответном матче будут играть дома!

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Шансы всегда остаются. Да, сейчас они уже не 50 на 50. Но я надеюсь, что Динамо разберет ошибки, будет проведена определенная ротация, и все это позволит рассчитывать на необходимый результат в ответном матче. Играть с этим Бешикташем можно, он тоже не совсем хорошо обороняется. Поэтому я с надеждой смотрю на ответный матч", – сказал Буряк в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Напомним, в первой встрече Динамо на последних минутах упустило ничью с Бешикташем, уступив 2:3. Ответный матч в четверг, 31 августа, в 21:00.

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