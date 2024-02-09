Украинский полузащитник Максим Деркач покинул Эшторил, сообщает Sport24.ua.

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Контракт 18-летнего вингера с португальцами был рассчитан до окончания сезона, однако стороны решили прекратить сотрудничество досрочно.

Напомним, Деркач выступал за команду U-23 с лета 2023-го, но имел очень мало игровой практики. В Украине до начала полномасштабного вторжения он находился в системе Шахтера.

К слову, Деркача вызывали в юношеские сборные Украины. В частности, за команду U-19 он провел два поединка, в которых отметился голом. В прошлом году он забил мяч в ворота Словакии в матче квалификации юношеского Евро.

Добавим, что взрослая команда Эшторила в текущем сезоне чемпионата Португалии находится на 13-м месте (в двух шагах от зоны вылета). Прошлую кампанию команда завершила на 14-й позиции турнирной таблицы элитного дивизиона.

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