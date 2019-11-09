В Манчестер Юнайтед футбол не на первом месте, – Эррера

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера рассказал о проблемах в его предыдущем клубе – английском Манчестер Юнайтед.

"Я был очень счастлив в этом невероятном клубе. Я очень благодарен болельщикам. Однако в клубе были моменты, когда я чувствовал, что футбол не является самым важным.

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Не буду развивать эту тему. Я не знаю, что происходит внутри клуба, но футбол не был на первом месте для многих в клубе. Если сравнивать, то сейчас в ПСЖ я чувствую, что все в клубе дышат игрой", – цитирует 30-летнего хавбека So Foot.

Напомним, Эррера выступал за Манчестер Юнайтед с 2014-го по 2019-й год. Летом этого года он в статусе свободного агента подписал контракт с ПСЖ.

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