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В Манчестер Юнайтед футбол не на першому місці, – Еррера

19:10 191 Читать на русском
В Манчестер Юнайтед футбол не на першому місці, – Еррера
Андер Еррера / Goal.com

Півзахисник ПСЖ Андер Еррера розповів про проблеми в його попередньому клубі – англійському Манчестер Юнайтед.

"Я був дуже щасливий в цьому неймовірному клубі. Я дуже вдячний уболівальникам. Однак у клубі були моменти, коли я відчував, що футбол не є найважливішим.

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Не буду розвивати цю тему. Я не знаю, що відбувається всередині клубу, але футбол не був на першому місці для багатьох в клубі. Якщо порівнювати, то зараз в ПСЖ я відчуваю, що всі в клубі дихають грою", – цитує 30-річного хавбека So Foot.

Нагадаємо, Еррера виступав за Манчестер Юнайтед з 2014-го по 2019-й рік. Влітку цього року він у статусі вільного агента підписав контракт з ПСЖ.

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Теги
Англія ПСЖ ПСЖ Андер Еррера Андер Еррера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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