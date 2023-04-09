"Если Реалу нужен будет тренер, они не позовут Моуринью для своего нового проекта. Моу плевать на футбол. Он не любит работать, не умеет общаться и говорить, пусть его история вас не вводит в заблуждение", – заявил недавно Кассано.

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Португальский специалист удосужился ответить итальянцу на пресс-конференции после победы над Торино (1:0). "У каждого есть собственные предпочтения и право критиковать. Но когда речь идет о других, таких как Антонио Кассано, все иначе: он просто развлекается, когда другие серьезно работают.

Кассано играл за Рому, Интер и Реал: в Мадриде его помнят за пиджак, с Ромой он выиграл Суперкубок, не играя, а с Интером даже не выиграл Кубок Ломбардии. Вы же знаете, что я выиграл с Интером, Реалом и Ромой. У него могут быть проблемы со мной, но у меня нет проблем с ним. Я только скажу ему одно: будь осторожным, Антонио, тебе 40, а мне 60, иногда приходят такие, как Марк Ливая, и тогда бывает тяжело", – цитирует Моуринью Marca.

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