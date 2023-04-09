"В Мадриде его помнят за пиджак": Моуринью и Кассано устроили грязную перепалку в прессе
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано подверг критике Жозе Моуринью. Наставник Ромы резко ответил.
"Если Реалу нужен будет тренер, они не позовут Моуринью для своего нового проекта. Моу плевать на футбол. Он не любит работать, не умеет общаться и говорить, пусть его история вас не вводит в заблуждение", – заявил недавно Кассано.
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Португальский специалист удосужился ответить итальянцу на пресс-конференции после победы над Торино (1:0). "У каждого есть собственные предпочтения и право критиковать. Но когда речь идет о других, таких как Антонио Кассано, все иначе: он просто развлекается, когда другие серьезно работают.
Кассано играл за Рому, Интер и Реал: в Мадриде его помнят за пиджак, с Ромой он выиграл Суперкубок, не играя, а с Интером даже не выиграл Кубок Ломбардии. Вы же знаете, что я выиграл с Интером, Реалом и Ромой. У него могут быть проблемы со мной, но у меня нет проблем с ним. Я только скажу ему одно: будь осторожным, Антонио, тебе 40, а мне 60, иногда приходят такие, как Марк Ливая, и тогда бывает тяжело", – цитирует Моуринью Marca.
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