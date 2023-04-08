Ювентус потерпел безапелляционное поражение в Риме от Лацио, поставив под сомнение свои шансы прорваться в ЛЧ. Отчет читайте на "Футбол 24".

Лацио и Ювентус перед личной встречей на Стадио Олимпико набрали хороший ход. Римляне выдали 6-матчевую беспроигрышную серию, выиграв пять из них, а туринцы одержали семь побед в восьми последних поединках. При этом "бьянконери" еще и рвутся в ЛЧ несмотря на снятие очков, поэтому можно было ожидать эффектную битву.

Хозяева подходили к встрече в оптимальном составе. В частности, впервые после травмы в основу попал капитан Иммобиле. Гостям же из-за дисквалификации не мог помочь Кин, а Погба остается в лазарете.

Первый тайм – существенное преимущество Лацио

В первые 20 минут Лацио доминировал, ничего не позволив у своих ворот. Исключением стала только подача с углового, которую замыкал Влахович, однако Душан не смог прервать 2-месячную голевую засуху. Римляне существенно преобладали в динамике и создавали очень опасные моменты.

В частности, на 10-й минуте классная комбинация "орлов" завершилась проникающим пасом Луиса Альберто на Милинковича-Савича. Серб выстрелил с правого края штрафной над перекладиной. Еще через две минуты Сергей замыкал навес с корнера (над каркасом), а на 29-й Фелипе Андерсон выполнил заброс на дальнюю штангу – Иммобиле нанес плотный удар головой, заставив Щенсны выполнять настоящий сейв.

Между этими эпизодами хозяева провели несколько перспективных атак без завершения. Постепенно Ювентусу удалось выровнять игру, однако инициатива оставалась за римлянами. В конце концов, подобный футбол на 38-й минуте вылился в гол Лацио – Дзакканьи выполнил подачу с левого фланга, а Милинкович-Савич отклеился от Алекса Сандро и расстрелял ворота. 1:0!

Милинкович-Савич с наградой самому результативному легионеру в истории Лацио

Скандалы перед перерывом и удивительное спасение Юве

Туринцы требовали отменить взятие ворот из-за фола в атаке. Арбитры пересмотрели видеоповтор и засчитали гол, ведь симуляция Алекса Сандро была очевидной.

Ahah Alex Sandro va all’indietro e quando sente il petto di Milinkovic-Savic si butta in avanti goffamente.



Guardate il braccio di Milinkovic-Savic che non effettua alcuna pressione.



Pazzesco che tanti ci caschino pic.twitter.com/3Y9dcXUZj4 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 8, 2023

Перепалка с судьями вылилась в удаление ассистента Маурицио Сарри и желтую карточку для Бонуччи (хотя он сидел в запасе). Впрочем, Ювентус не поплыл.

Более того – гости отыгрались уже через несколько минут с углового. Проведель парировал замыкание от Бремера, но дальше произошла серия рикошетов. Мяч попал во Влаховича и отскочил к Рабйо, тот с метра пробил в Провоеделя, а мяч снова отскочил во француза. 1:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Интересно, что Адриен стал единственным полузащитником Серии А, которому удалось забить двузначное количество голов во всех турнирах. Рабьо отметился десятью мячами, из которых восемь было проведено в чемпионате.

Лацио шокирует Ювентус на старте второго тайма

В раздевалке замен проведено не было, однако изменения в игре на первых минутах второго тайма чувствовались. "Старая синьора" серьезно прибавила в активности, организовав несколько хороших атак. Тем более неожиданным стал гол Лацио на 53-й минуте.

Фелипе Андерсон прорвался по правому флангу и покатил в центр штрафной на Альберто, а Луис пяткой в касание перевел мяч на левый край – там расположился Дзакканьи. Маттия остался без опеки и пробил в дальний нижний угол. 2:1 Кстати, он стал первым итальянским футболистом в текущем чемпионате, которому удалось забить 10 голов.

Madre mía, qué asistencia se acaba de inventar @10_luisalberto pic.twitter.com/iFw2Hv8Fxb — Juan Antonio (@javenegas61) April 8, 2023

А еще через четыре минуты Дзакканьи забил еще один гол! Левый фулбек откликнулся на проникающую передачу от Милинковича-Савича и расстрелял ворота с близкой дистанции. К счастью для туринцев, Маттия залез в явный офсайд, поэтому счет не увеличился.

Чуть позже Ювентус мог и пенальти в свои ворота привезти. Куадрадо не успел сыграть в мяч в подкате, начисто скосив Дзакканьи. Эпизод случился в штрафной, однако арбитр проигнорировал его.

Niente giallo, nessuna espulsione per quel ciuccio di Cuadrado.#LazioJuventus pic.twitter.com/mmPdH5OLWW — Davide (@davide_edivad_) April 8, 2023

Спорадические атаки не спасли Ювентус. Лацио уверенно держал результат

Конечно же, туринцы не могли просто так смотреть на этот вынос. В последней трети матча подопечные Массимилиано Аллегри начали раскрывать игру, идя большими силами в атаку и оставляя пространство за спинами. Римляне, конечно же, пользовались им – впрочем, ни одного момента создать не удалось.

"Бьянконери" шли вперед, но их атакам не хватало организованности. Это скорее напоминало навал с попытками бить с любых дистанций – хотя на флангах гости выглядели уверенно. Моментов возникало мало, но Ювентус мог спастись.

В частности, на 62-й минуте Влахович на дальней штанге замкнул навес от Алекса Сандро. Мяч прошел над перекладиной! На 84-й же свежий Кьеза принял диагональ на правый край штрафной, резко оторвался от опекуна и прострелил на Фаджоли – Никола пробивал с близкой дистанции, но в ворота не попал!

Между этими эпизодами произошло несколько опасных кроссов, да и в целом давление туринцев в концовке встречи чувствовалось. Тем не менее, спорадичность попыток спасения не позволила вырвать ничью. Финальный свисток зафиксировал победу Лацио.

Римские "орлы" набрали 59 очков и оторвались от третьей позиции на три зачетных балла. Ювентус остался на седьмой строчке, держась на дистанции в восемь пунктов от зоны ЛЧ.

Пожалуй, лучший гол в истории Лиги чемпионов: Мауро Брессан и безумный вечер во Флоренции