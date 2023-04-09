"У Мадриді його пам'ятають за піджак": Моурінью і Кассано влаштували брудну перепалку у пресі
Колишній нападник збірної Італії Антоніо Кассано розкритикував Жозе Моурінью. Наставник Роми різко відповів.
"Якщо Реалу потрібен буде тренер, вони не покличуть Моурінью для свого нового проекту. Моу начхати на футбол. Він не любить працювати, не вміє спілкуватися і говорити, нехай його історія вас не вводить в оману", – заявив нещодавно Кассано.
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Португальський фахівець знайшов час відповісти італійцю на прес-конференції після перемоги над Торіно (1:0). "Кожен має власні уподобання і право критикувати. Але коли йдеться про інших, як-от Антоніо Кассано, все інакше: він просто розважається, коли інші серйозно працюють.
Кассано грав за Рому, Інтер і Реал: у Мадриді його пам'ятають за піджак, з Ромою він виграв Суперкубок, не граючи, а з Інтером навіть не виграв Кубок Ломбардії. Ви ж знаєте, що я виграв з Інтером, Реалом і Ромою. У нього можуть бути проблеми зі мною, але у мене немає проблем з ним. Я лише скажу йому одне: будь обережним, Антоніо, тобі 40, а мені 60, іноді приходять такі, як Марко Лівая, і тоді буває важко", – цитує Моурінью Marca.
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