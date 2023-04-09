"Якщо Реалу потрібен буде тренер, вони не покличуть Моурінью для свого нового проекту. Моу начхати на футбол. Він не любить працювати, не вміє спілкуватися і говорити, нехай його історія вас не вводить в оману", – заявив нещодавно Кассано.

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Португальський фахівець знайшов час відповісти італійцю на прес-конференції після перемоги над Торіно (1:0). "Кожен має власні уподобання і право критикувати. Але коли йдеться про інших, як-от Антоніо Кассано, все інакше: він просто розважається, коли інші серйозно працюють.

Кассано грав за Рому, Інтер і Реал: у Мадриді його пам'ятають за піджак, з Ромою він виграв Суперкубок, не граючи, а з Інтером навіть не виграв Кубок Ломбардії. Ви ж знаєте, що я виграв з Інтером, Реалом і Ромою. У нього можуть бути проблеми зі мною, але у мене немає проблем з ним. Я лише скажу йому одне: будь обережним, Антоніо, тобі 40, а мені 60, іноді приходять такі, як Марко Лівая, і тоді буває важко", – цитує Моурінью Marca.

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