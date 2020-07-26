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В Ливерпуле появилось впечатляющее граффити с Хендерсоном в честь победы в АПЛ

13:39 - Читати українською
В Ливерпуле появилось впечатляющее граффити с Хендерсоном в честь победы в АПЛ
Джордан Хендерсон / Reuters

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон получил еще один повод для гордости.

Изображение Хендерсона с кубком АПЛ сезона 2019/20 над головой появилось на стене детского госпиталя, чем поделился сам капитан Ливерпуля в своем Instagram.

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"Большое спасибо за оказанную честь. Очень впечатлен. Замечательно, что этот рисунок посвящен персонала и пациентов детского госпиталя Алдер Хэй", – подписал фотографии Хендерсон.

Отметим, что англичанин выступает за Ливерпуль с 2011 года, а в 2015 стал капитаном мерсисайдцев. Добавим, что Ливерпуль получил чемпионство АПЛ впервые за 30 лет.

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Юрген Юрген Клопп Джордан Джордан Хендерсон Ливерпуль Ливерпуль Англия
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