У Ліверпулі з'явилось вражаюче графіті з Хендерсоном на честь перемоги в АПЛ

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Динамо оприлюднило своїх потенційних суперників у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 13:22 3944
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Золоті 70-ті: історичне фіаско Динамо, мордобій на пляжі, цигарка на полі, номери на гетрах і ще 26 фото "старої школи"Овертайм — 12:00 3087
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Чигринський може перебратись у Стяуа – власник клубу наполягає на підписанні українцяСвіт — 10:52 2537
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