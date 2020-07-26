У Ліверпулі з'явилось вражаюче графіті з Хендерсоном на честь перемоги в АПЛ

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон отримав ще один привід для гордості.

Зображення Хендерсона з кубком АПЛ сезону 2019/20 над головою з'явилось на стіні дитячого шпиталю, чим поділився сам капітан Ліверпуля у своєму Instagram.

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"Велике дякую за надану честь. Дуже вражений. Чудово, що цей малюнок присвячений персоналу і пацієнтам дитячого шпиталю Алдер Хей", – підписав світлини Хендерсон.

Зазначимо, що англієць виступає за Ліверпуль з 2011 року, а у 2015 став капітаном мерсисайдців. Додамо, що Ліверпуль здобув чемпіонство АПЛ вперше за 30 років.

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