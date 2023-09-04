Уже на 3-й минуте Корентен Толиссо привез пенальти в ворота Лиона. Чемпион мира 2018 года "задремал" в штрафной и влепил по ногам Угарте. Мбаппе не без проблем реализовал 11-метровый.

ПСЖ приблизил отставку бывшего тренера, разбив Лион – Мбаппе снова стал героем, оформив дубль

До перерыва ПСЖ отгрузил сопернику еще 3 гола. Хакими и Асенсио присоединились к Мбаппе, который оформил дубль. После перерыва команда Энрике расслабилась и даже позволила Лиону отквитать один гол – Толиссо реализовал пенальти за фол юного Заира-Эмери.