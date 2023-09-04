Дубль Мбаппе и фиаско чемпиона мира в видеообзоре матча Лион – ПСЖ – 1:4
4 сентября 11:00 - Читати українською
Лион безнадежно проиграл ПСЖ в 4 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча.
Уже на 3-й минуте Корентен Толиссо привез пенальти в ворота Лиона. Чемпион мира 2018 года "задремал" в штрафной и влепил по ногам Угарте. Мбаппе не без проблем реализовал 11-метровый.
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До перерыва ПСЖ отгрузил сопернику еще 3 гола. Хакими и Асенсио присоединились к Мбаппе, который оформил дубль. После перерыва команда Энрике расслабилась и даже позволила Лиону отквитать один гол – Толиссо реализовал пенальти за фол юного Заира-Эмери.
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